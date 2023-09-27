‘Gaspcı değiliz, hak istiyoruz’

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-SEN) üyesi işçiler, “Trendyol şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları attı.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış anlamına gelen “Kod/25” ile işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler yaşananlara tepki gösterdi. İlk önce işten çıkartılan işçilerden Emre Özdek, “Gaspcı değiliz, hakkımızı istiyoruz, sesimizi duyun” dedi. DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ise “Eskiden işçiler yeni haklar kazanmak için mücadele ediyordu. Artık kazanılmış haklarını kaybetmemek için mücadele ediyor” dedi.

Fotoğraf: Vedat Arık