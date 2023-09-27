‘Gaspcı değiliz, hak istiyoruz’
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışırken sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan 54 işçi dün direnişlerinin 30’uncu gününde Maslak’taki Trendyol’a ait genel merkez binası önünde bir araya geldi.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-SEN) üyesi işçiler, “Trendyol şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları attı.
Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış anlamına gelen “Kod/25” ile işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler yaşananlara tepki gösterdi. İlk önce işten çıkartılan işçilerden Emre Özdek, “Gaspcı değiliz, hakkımızı istiyoruz, sesimizi duyun” dedi. DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ise “Eskiden işçiler yeni haklar kazanmak için mücadele ediyordu. Artık kazanılmış haklarını kaybetmemek için mücadele ediyor” dedi.
Fotoğraf: Vedat Arık
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