Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Olay, Şişli Gayrettepe metrosunda 12 Haziran saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan şüpheli, trene biniş sırasında yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.