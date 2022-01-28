Gaz veremeyen BOTAŞ; bol keseden para dağıtmış

28 Ocak 2022 Cuma, 16:15

Sayıştay raporlarında BOTAŞ 'Ödül' Yönergesi'nin "Değerlendirme Komisyonu" başlıklı 9'uncu maddesi gereğince bir başkan ve dört üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonu'na görev verildiği belirlendi.

Komisyon çalışmaları sonucunda alınan karar ve Genel Müdürlük makamının başarılı görülen 171 kişiye maddi ödül, 143 kişiye de başarı belgesi verildiği tespit edildi.

Raporda, 171 kişiye verilen maddi ödül tutarı ise 654 bin 36 TL olduğu görülürken maddi ödüllerin en küçük 2 bin 919 TL, en yükseği ise 12 bin 351 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan 171 kişinin 169'u BOTAŞ personeli, 1'i kadrosu henüz BOTAŞ'a nakledilmeyen Kamu İhale Kurumu personeli, 1'i de BOTAŞ'ın Tuzdan Kaleler belgeselinde görev yapan bir fotoğraf sanatçısı olduğu tespit edildi.

"KENDİLERİNE PARA ÖDÜLÜ DAĞITIYOR"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sayıştay raporlarındaki BOTAŞ'ın usulsüz olarak personellerine on binlerce TL dağıtmasını eleştirdi.

Sümer, "Memlekette gaz yok, sanayicinin elektriği doğalgazı kesilmiş, üretim durmuş, milyarlarca TL zarar var, ülke enerji krizi yaşıyor, Türkiye’yi doğalgaz ve enerji alanında uluslararası aktör yapması beklenen kurum BOTAŞ; usulsüz olarak yöneticilerine on binlerce lira ödül dağıtmış" dedi.

"Ülke enerji kriziyle yanıyor" diyen Sümer şöyle devam etti:

"Tamamı Genel Müdürlük makamı onayıyla gerçekleşen çoğunluğunu genel müdürlükte üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 171 kişiye toplamda 654 bin lira ödül dağıtılmış. Sayıştay, dağıtılan paranın usulsüz olduğunu ortada başarı ödülü verilmesini gerektiren bir durum olmadığını tespit etmiş. Akıl alır gibi değil. Ülke enerji kriziyle yanıyor. Doğalgaz faturaları milletin belini bükmüş. Saray iktidarının bürokratları adeta yağma peşinde kendilerine para ödülü dağıtıyor. Yazıklar olsun…"