Gaziantep'te 3 TIR çarpıştı, araçlarda yangın çıktı: Yol trafiğe kapatıldı!

Gaziantep'te 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 TIR çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, TIR sürücülerinin kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Kaza sonrası yanan araçlarda soğutma çalışması yapıldığı görüldü.