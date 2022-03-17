Gazete Duvar'daki ayrılığın perde arkası
Gazete Duvar'da üç ay önce genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Hakan Aksay, görevinden ayrıldı. Yurt, Aksay'ın görevden alındığını öne sürerken; farklı kaynaklarda Aksay'ın istifa ettiği yazıldı. Ayrılığın sebebinin ise "Aksay yönetimi ile yazı işleri arasında iletişim kurulamaması" olduğu öne sürüldü.
Gazete Duvar'da üç ay önce genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Hakan Aksay'ın görevine son verildi.
Aksay'ın göreve getirilmesiyle birlikte, Gazete Duvar art arda yazar transferleri yapmıştı. Yurt'un haberine göre, yeni gelen yazarlara ödenen ücretler, kurum içerisine tartışmalara neden oldu.
Öte yandan; Hakan Aksay ile yazı işleri yönetimi arasında iletişim kurulamaması sonrası yazı işleri müdürlerinden Özgür Topuz istifa etti. Son olarak Erdal Erkasap da yeni bir projede yer almak üzere görevini bıraktı.
Bu arada; kurumda reklam departmanının başındaki isim Fırat Özdemir'in de işine son verildi. Reklam yönetiminin de üçüncü parti bir firmaya devredildiği öğrenildi.
Yurt'ta yer alan bir diğer iddiaya göre ise, TGS ile imzalanan toplu sözleşme sonrası çalışanların iş akitlerinin fesh edilmesi döneminde bağımsız bir kurul kurulması kararı alınmıştı. Aksay yönetiminin bu anlaşmaya uymayıp, çalışanların iş akitlerini fesh etmeye çalıştığı öne sürüldü.
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