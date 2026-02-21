Gazeteci Alican Uludağ'a destek için 'Alican’ın Arkadaşları' sayfası açıldı

Tutuklanan gazeteci Alican Uludağ’ın meslektaşları tarafından açılan sosyal medya hesabından, ilk mesaj paylaşıldı.

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Merhaba, bu hesabı, meslektaşımız Alican Uludağ’ın tutuklanması sonrası dayanışmayı büyütmek ve süreçle ilgili gelişmeleri paylaşmak için açtık. Amacımız, doğru bilgiyi dolaşıma sokarak ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek bu süreci birlikte takip etmek. Biz Alican’ın arkadaşlarıyız, onun gazeteciliğine tanığız. Arkadaşımızın da tutuklanırken dediği gibi 'Dik durun! Alican Uludağ susmadı, susmayacak.'"