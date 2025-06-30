Gazeteci Altan Sancar'ın X hesabı erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği, gazeteci Altan Sancar'ın X hesabının erişime engellendiğini duyurdu.

Derneğin aktardığına göre, Sancar'ın X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

Ayrıca Sözcü muhabiri Ali Macit'in de hesabının erişime engellendiği öğrenildi.





"BÖYLE SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Gazeteci Sancar, yeni hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

"Böyle susturamayacaksınız bunu bilin" diyen Sancar, "Hesabıma erişim engeli getirildi. Henüz karar uygulanmadı, ancak hesabım kısa süre sonra Türkiye’den görünmez kılınacak. Bu hesabı takibe alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.