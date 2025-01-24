Gazeteci Deniz Arman yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:46

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:52

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Deniz Arman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Deniz Arman'ın ölüm haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Özay Erad'ın paylaşımı şöyle:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. "Kum saati" durdu. İyi bir insan, İyi bir gazeteciyi, İyi bir Beşiktaşlı,Deniz Arman'ı kaybettik."

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 1979 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji'nin ardından girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı.

1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı.

1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesi'nden ayrıldı ve Habertürk'e geçti. 2003 yılında Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de haftasonu haber sunucusu oldu. Kanal D haftasonu haberlerini sunan Deniz Arman 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kanal DHaber'deki tenkisat depremi sonucunda 06 Kasım 2014'te işine son verildi.