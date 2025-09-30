Gazeteci Elif Akgül, HDK soruşturmasında ilk kez hakim karşısına çıktı: Yurt dışı çıkış yasağı devam edecek!

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında 18 Şubat’ta gözaltına alınıp tutuklanan, 2 Haziran’da ise tahliye edilen gazeteci Elif Akgül’ün de bulunduğu iki sanık, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM, OLMAYI DA DÜŞÜNMEDİM’

Hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameye karşı savunma yapan Akgül, “Ben geçmişte ya da bugün hiçbir suç örgütüne veya terör örgütüne üye olmadım, olmayı da düşünmedim. Üyesi olduğum örgütler 2013 yılından itibaren TGS, DİSK Basın İş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Folklör Kurumu Derneği’nden ibarettir” dedi.

‘MEMLEKETİMİ TERK ETMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK’

Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamda bundan 13 yıl önce toplantılarına katıldığım, daha sonra da faaliyetlerini bir gazeteci olarak izlediğim Halkların Demokratik Kongresi’nin terörle ve suçla ilişkilendirilecek hiçbir faaliyetini görmediğimi, duymadığımı da söylemek isterim. İddianameye verilecek en öz ve en temel cevap budur.

Memleketimi terk etmek gibi bir niyetim yok. Bugüne dek yaptıklarımı yapmaya devam etmekten vazgeçmeye de niyetim yok. Seyahat hakkımı geri istiyor ve öncelikle hakkımdaki yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Sonuç olarak da beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.”

Akgül’ün savunmasının ardından iddianamede Elif Akgül ile birlikte yargılanan HDK Üyesi Mehmet Saltoğlu’nun savunmasına geçildi.

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın tarafına gönderilmesini isteyen savcı, “ölçülü olduğu” gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağının devamını talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 ARALIK’A ERTELENDİ

İmajı alınmış dijital materyallerin iade edilmesine ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol uygulamasının devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2025, saat 10.05’e erteledi.