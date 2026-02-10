Gazeteci Ercüment Akdeniz’in duruşmasında erteleme kararı!

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması nedeniyle 22 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz 23 Ekim’de ikinci kez hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi.

TAHLİYE SONRASI ÜÇÜNCÜ DURUŞMA

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan Akdeniz’in üçüncü duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam etti.

TANIK: “TAMIMIYORUM, MEDYADAN BİLİYORUM”

Mahkemede dinlenen sanık, Ercüment Akdeniz’i tanımadığını söyledi. Mahkeme Başkanı, tanığın arkasını dönerek Akdeniz’e bakmasını ve tanıyıp tanımadığını tekrar beyan etmesini istedi. Bunun üzerine arkasını dönerek Akdeniz’e bakan sanık “Kendisini tanımıyorum, medyadan biliyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı tanığa ayrıca, Ercümet Akdeniz hakkında “Yasa dışı herhangi bir eylem ya da konuşmasına şahit oldunuz mu?” diye sordu. Tanık bu soruya, “Hiçbir bilgim yok, hiçbir şeye şahit olmadım” diyerek yanıt verdi.

DİĞER TANIK İKİNCİ KEZ GELMEDİ

Önceki duruşmaya katılmayan diğer tanık, bu duruşmaya da katılım sağlamaması nedeniyle dinlenemedi.

AKDENİZ: "SAVUNMAMI MÜTALAA SONRASI YAPACAĞIM"

Daha sonra sanık kürsüsüne gelen Akdeniz, daha önceki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu, savunma hakkını esasa ilişkin mütalaa sonrası kullanacağını söyledi.

AVUKATTAN ADLİ KONTROL VE MÜTALAA TALEBİ

Daha sonra söz alan avukatı ise diğer tanığın dinlemesinin davaya bir katkı sağlamayacağını söyleyerek bir sonraki duruşmada dinlenmemesini talep etti. Ayrıca duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasını istedi.

Avukatı ayrıca Akdeniz hakkındaki yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol kararının “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını talep etti.

SAVCI: TANIK DİNLENSİN, EKSİKLER GİDERİLSİN

Duruşma savcısı, diğer tanığın dinlenmesini ve eksik hususların giderilmesini yönünde mütalaa verdi.

MAHKEME: ADLİ KONTROL DEVAM, TANIKTAN VAZGEÇİLDİ

Duruşmaya yaklaşık 5 dakikalık ara veren Mahkeme Başkanı; Akdeniz hakkındaki adli kontrol kararının “dosya kapsamı” ve “mevcut delil durumu” gerekçesiyle devamına hükmetti.

Ayrıca, iki celsedir ulaşılamayan diğer tanığın “dosyaya yenilik katmayacağı” gerekçesiyle dinlenilmesinden vazgeçildi.

Esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine de karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 2 Haziran’a erteledi.