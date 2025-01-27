Gazeteci Fırat Fıstık hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:42

Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"İVEDİLİKLE İFADEYE ÇAĞRILDIM..."

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Fıstık, "İmamoğlu'nun yargıyla ilgili basın toplantısını dinlerken telefonum çaldı ve telefonda bir polis memuru hakkımda soruşturma başlatıldığını söyledi. Yaptığım bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki.." ifadelerini kullandı.