Gazeteci Fırat Fıstık hakkında soruşturma başlatıldı
Sözcü TV muhabiri gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fıstık, "Başsavcılık tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki" ifadelerini kullandı.
Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"İVEDİLİKLE İFADEYE ÇAĞRILDIM..."
Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Fıstık, "İmamoğlu'nun yargıyla ilgili basın toplantısını dinlerken telefonum çaldı ve telefonda bir polis memuru hakkımda soruşturma başlatıldığını söyledi. Yaptığım bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki.." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun yargıyla ilgili basın toplantısını dinlerken telefonum çaldı ve telefonda bir polis memuru hakkımda soruşturma başlatıldığını söyledi.— fırat (@firatfstk) January 27, 2025
Yaptığım bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki..
Etiketler: #Soruşturma #Fırat Fıstık
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