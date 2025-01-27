Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında soruşturma sürüyor, sorumlu ise yok: Turizmde güven kaybı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel’indeki yangın, turizm sektöründe içte ve dışta güven kaybı yarattı. Erken rezervasyon döneminin başladığı bugünlerde tüm otellerde acil denetimlerin başlatılması isteniyor.

21 Ocak’ta sabaha karşı çıkan yangında soruşturma sürüyor ancak sorumlular henüz tespit edilemedi.

BAKANLIK YURTTAŞI DÜŞÜNMELİ

Yaz sezonu için erken rezervasyonların başladığı bir dönemde yaşanan olay dünya basınında da geniş yer alıyor. Rezervasyon iptali artarkan yeni rezervasyon yapacak kişiler ise araştırmalarını sıkılaştırdı. Konaklanacak yerlerde dikkat edilecek en önemli özelliklerin başında “yangın merdiveni” geliyor.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, konaklamayla ilgili tüm yetkilendirmenin Turizm Bakanlığı’na ait olduğunun altını çizerek yapılması gerekenin süreci başından sonuna incelemek olduğunu söyledi. “Belediyeler tarafından verilen işletme ruhsatlarının düzenleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alındı” diyen Yücel, “Bakanlık yangına dayanıklı malzemeler kullanılmasını da kapsayan bir yönetmelik çıkarttı ancak denetlenmesinin pek üzerinde durmadılar. Çok fazla sayıda tesis var ancak yeterli kadar kontrolör yok. Yangın denetimini git gide özelleştirdiler, sözde kolaylaştırdılar.”

Olayda sorumlu olan herkesin yargılanması gerektiğinin de altını çizen Yücel, şöyle devam etti:

“Sorumluluk kimde tartışmasına girmeden Uludağ’dan, Palandöken’den başlayarak kış sporları etkinliği yapılan yerler hızla denetlenmelidir. Bu bölgelerde AFAD’ın veya itfaiyenin ilk yardım timinin bulundurulması gerekir.

Hedef pazarımız olan ülkelerde şu an erken rezervasyon dönemi başladı. O ülkelerin medyasında Kartalkaya’da yaşanan olay şu anda baş haber haline geldi. Kendi çatışmalarımızı bırakarak bu güvenin yeniden verilmesi gerek. Bunun için birincisi denetimleri sürdürmek ikincisi ise bu hatadan ders çıkarttığımızı anlaşılabilir bir dille herkese anlatmaktır” dedi.

TÜKETİCİ UZMAN DEĞİL

Tüketici Birliği Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Mevzuatın bilindiği, süreçlerin dijital olarak takip edildiği kamu düzeninde bu soruşturmadaki öteleme, toplumda endişe uyandırmaktadır. Tatil tercihlerine olumsuz etki yapacağı görüşündeyiz” dedi.

Tüketicilere yapılan “Otel rezervasyonu yaparken bu konuları araştırın” şeklindeki yaklaşımları eleştiren Deniz, şöyle devam etti: “Kamu, bir işletmenin çalışmasına izin verdi ise tüketici o işletmenin her türlü güvenliğe sahip olduğu karinesi ile hareket etmektedir. Tüketici ne gıda mühendisi, ne yangın uzmanı, ne de kimyagerdir.”

YANGINA DUR DİYORUM

İhmallere karşı yurttaş tepkisi de başladı. “Yangına dur diyorum” çağrısında bulunan yazar Gündüz Vassaf, “Devleti, okulları, ulaşım yerlerini, kamusal alan ve alışveriş yerlerini vazifelerini yapmaya çağırıyoruz. Tedbirler yoksa tespitimizi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız” dedi.