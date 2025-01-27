Ayşe Barım'a 'Gezi' soruşturması: Adliyeye getirildi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:01

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:28

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı konulan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın, 'Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu ve oyuncularını protestolara katılmaları için yönlendirdiği' öne sürülerek hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak Cuma günü gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonda sağlık kontrolü için Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayşe Barım, savcılıkça ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÜNLÜ İSİMLER POLİS EŞLİĞİNDE İFADEYE GETİRİLMİŞTİ

Başsavcılık, geçtiğimiz Cuma günü soruşturma kapsamında Ayşe Barım ile bağlantılı oyuncuları, 'polis marifetiyle' ifadeye çağırdı. Polis nezaretinde adliyeye getirilen oyuncular arasında Dolunay Soysert, Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi isimlerin de olduğu öğrenildi.