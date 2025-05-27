Gazeteci Furkan Karabay'ın davası ertelendi... Mahkemede çarpıcı savunma: 'Yargılanan gazetecilik faaliyetidir!'

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasına ilişkin yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturma sürecine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2 EKİM'E ERTELENDİ

Karabay, savunmasında, "Hapiste de olsak yine çıkarız, yine gireriz ama yazmaya devam ederiz. Burada yargılanan da gazetecilik faaliyetidir" dedi.

Savcılık mütalaasını sundu, dava ertelendi. Buna göre bir sonraki duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, hakkındaki başka bir dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Karabay'ın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturma sürecine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan (Silivri) Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye temsilcisi Özgür Öğret ile Karabay'ın birçok meslektaşı da takip etti.

ÇARPICI SAVUNMA

Hakkında hazırlanan iddianame için "Baştan savma bir iddianame" diye belirterek savunmasına başlayan Karabay, "Bu tür iddianamelerden, siyasi davalardan dolayı yargıya güven yerlerde. Yaptığım işte habercilikten ve gazetecilikten başka bir faaliyet yok. Böyle bir haber olsun yine yaparım. Çünkü biz uslanmaz, yılmayız. Bazıları gibi çetelere çalışmıyoruz, biz gazeteciler olarak halka karşı sorumluyuz. Hapiste de olsak yine çıkarız, yine gireriz ama yazmaya devam ederiz. Burada yargılanan da gazetecilik faaliyetidir" dedi.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

MLSA'nın aktardığına göre, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Karabay'ın, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcının ceza talepli mütalaasına karşı Karabay ve avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim saat 11.30'a erteledi.

KARABAY NEDEN TUTUKLANDI?

Dava konusu paylaşımlar nedeniyle 9 Kasım 2024'te tutuklanan Karabay, 18 Kasım’da tahliye edilmişti. Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında da 15 Mayıs günü gözaltına alındı, aynı gün "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

ERDOĞAN AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

Gazeteci Furkan Karabay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.