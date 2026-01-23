Gazeteci Furkan Karabay yeniden gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Avukat Enes Ermaner'in aktardığına göre Karabay, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Furkan Karabay (@frknkarabay) İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.— Enes Ermaner (@ehermaner) January 22, 2026