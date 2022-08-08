Gazeteci Hamdi Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:04

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen Gazeteci-Yazar Hamdi Türkmen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hamdi Türkmen için ilk tören Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlendi. Törene Türkmen’in eşi Meltem ile kızı Derin Türkmen’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Gazeteci Erdal İzgi, CHP eski milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Misket Dikmen, Gazeteci Erol Yaraş, gazeteciler ve dostları katıldı.

İGC BAŞKANI GAPPİ: ÇOK İYİ BİR GAZETECİYDİ

Törende konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, önemli bir ismi kaybettiklerini belirterek, “Ne desek, ne söylesek kifayetsiz kalacak şimdi. Birbirimize, biz gazetecilere Hamdi Türkmen’i anlatmak da tuhaf geliyor. Basın mesleğinde uzun yılları olan herkes onu tanır, bilir. Yolu kesişen, denk gelenlerin sayısı hayli fazladır. İyi ki bizim de yollarımız kesişmiş ve iyi bir gazeteciyi, çok iyi bir yazı işleri müdürünü tanımışım” dedi.

ÖZUSLU: IŞIKLAR İÇİNDE YATSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da çok üzgün olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “İzmir basınının en önemli isimlerinden birini kaybettik. Çok iyi bir gazeteciydi, çok iyi bir insan, iyi bir ağabeydi. Işıklar içerisinde yatsın.”

“HAMDİ KALEMİNİ SATMADI”

EXşi Meltem Türkmen de “Ne mutlu bu güzel konuşmaları duymak. Hamdi kalemini satmadı. Hiç kimseye hiçbir zaman taviz vermedi. Atatürkçüydü. Son nefesine kadar mesleğini layıkıyla yapmaya çalıştı. Fanatik bir Göztepe’liydi. Çok iyi bir yöneticiydi. Çok iyi bir dosttu, arkadaştı, çok iyi bir eşti, mükemmel bir babaydı. Acımızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Törene katılan isimler de Hamdi Türkmen ile ilgili anılarını anlatarak sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

Hamdi Türkmen için Göztepe Spor Kulübü'nde de tören düzenlendi. Türkmen’in naaşı Küçükyalı’daki Hamidiye Camiisi’nde kılınacak öğlen namazının ardından müteakip cenaze Karabağlar Paşa Köprüsü Mezarlığı’na defnedilecek.