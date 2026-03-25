Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Burhaniye'de protesto edildi: 'İnatla, ısrarla yazmaya devam edeceğiz'

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda, Sol Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi ve Dev Emekli Sen de destek verdi.

"Gazetecilik suç değildir, İsmail Arı’ya özgürlük" pankartları taşıyan kalabalık, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

"İNATLA, ISRARLA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kitle adına basın açıklamasını aktaran Süheyla Okur şunları kaydetti:

"Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil, halkın sesi olma mücadelesidir. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil, halkın yanında duran; karanlığı değil, gerçeği büyüten; suskunluğu değil, sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler yalnızca haber yapmıyoruz, halkın bilme hakkını savunuyoruz.

Bu tutuklamalar gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilik ile ilgisi olmadığı savunulan dezenformasyon yasası bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır. Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşerek rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken, gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla yazmaya devam edeceğiz."