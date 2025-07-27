Gazeteci Karabay 15 Mayıs’tan beri tutuklu: Özgürlük izne takıldı

Yaptığı haberler nedeniyle 15 Mayıs’ta gözaltına alınıp aynı gün tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, iddianame beklerken dosyaya bakan savcının 1 Eylül’e kadar izne çıktığı belirtildi.

Karabay, “terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef gösterme” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları iddiasıyla tutuklandı. Karabay’ın avukatı Harun Karabay, Furkan Karabay’ın sosyal medya hesaplarının 12 Nisan tarihinden beri incelemeye alındığını yedi adet paylaşımı ve bir YouTube yayın gerekçe gösterilerek 15 Mayıs tarihinde tutuklandığını aktardı.

‘DOĞRULAR GÖRÜLECEK’

Kardeşi Furkan’ın avukatlığını üstlendiğini söyleyen Harun Karabay, “Furkan çeşitli suçlar işlemiş insanlarla birlikte 40- 45 kişilik bir koğuşta kalıyor. Daha önce tutuklandığında bu kadar uzun sürmese de benzeri bir süreç yaşamıştık. Hem abi olarak hem de avukat olarak Silivri’ye gidip geliyorum. Yaşanan olaylar karşısında öfkeleniyoruz ancak birilerinin tepki göstermesi gerekiyordu bu da benim kardeşim oldu. Gurur duyarım bu duruştan. Vakti gelince doğru tarafta olduğumuz görülür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte söylediği sözleri anımsatmanın “hakaret” suçu sayıldığını belirten Karabay, “ Furkan, cumhuriyet başsavcısı ve vekilinin isimlerini yazdığı ve internet sitesinde bulunan fotoğraflara yer verdiği için ‘hedef gösterme’ ile suçlandı. Halbuki farklı medya organlarından isimler Furkan’ın ismini yazdığı kişileri ziyaret edip makamlarında fotoğraf çektiriyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor” dedi.

Daha önce tahliye başvurularının sonuçsuz kaldığını söyleyen Karabay, “‘Kaçma şüphesi var’ veya ‘deliller toplanamadı’ gibi bahanelerle reddediyorlar. Delil dedikleri altı adet haber” tepkisini gösterdi.