Gazeteci Mehtap Belen son yolcuğuna uğurlandı
ANKA Haber Ajansı parlamento muhabiri, gazeteci Mehtap Belen, son yolculuğuna uğurlandı.
ANKA Haber Ajansı parlamento muhabiri, gazeteci Mehtap Belen bugün Ankara Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Belen’in cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları, ANKA Haber Ajansı çalışanları, gazeteci meslek örgütleri temsilcileri ve meslektaşları katıldı.
Çok sayıda siyasi parti temsilcisi, milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri Belen’in ailesi ve ANKA Haber Ajansı’na başsağlığı dileklerini ilettiler.
Belen, Ankara Şehir Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Belen bu sabah yaşama gözlerini yummuştu.
ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, yayımladığı taziye mesajında çalışma arkadaşımız Mehtap Belen'in kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "ANKA ailesi olarak acımız büyük. Sevgili çalışma arkadaşımız, meslektaşımız Mehtap Belen 1990'lı yılların başında, öğrencilik yıllarında ANKA'da mesleğe ilk adımını atmıştı. Sevgili Mehtap, 2019'da yeniden yuvaya dönmüş ve ANKA'da büyük bir gururla parlamento muhabirliği görevini üstlenmişti. Mesleğin onurlu, dik duran, kıymetli bir kalemiydi. Çok önemli haberlere imza attı, mesleki ilkelerin arkasında dimdik durdu. Üzüntümüz tarif edilemez. Onu çok arayacağız... ANKA adına ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum... Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın..." dedi.
14 Ekim 1970 Ankara doğumlu Mehtap Belen, 1991’de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Henüz öğrenci iken ANKA Haber Ajansı’nda mesleğe ilk adımını attı. Star TV, TV 8, Kanal A, Beyaz TV, TGRT, TRT, Flaş TV’de çeşitli programlar hazırladı, çok sayıda habere imza attı. Bir süre parlamentoda milletvekili danışmanlığı da yapan Mehtap Belen, 2019’da yeniden mesleğe ilk başladığı ANKA Haber Ajansı’na döndü. Belen, ANKA’da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu.
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