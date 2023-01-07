Gazeteci Metin Göktepe’nin katledilişinin 27. yılı: Mezarı başında anılacak
Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da, haber izlemek üzere gittiği Alibeyköy’de polislerin şiddetine maruz kalmış ve dövülerek öldürülmüştü. Metin Göktepe, katledilişinin 27. yılında, 8 Ocak Pazar günü saat 11.00'de mezarı başında anılacak.
Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da "Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek gittiği haberde, gözaltına alınmıştı ve polislerce dövülerek öldürülmüştü.
Gazeteci Göktepe, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti ve "Sarı Basın Kartı" gerekçe gösterilerek ilçeye sokulmamıştı.
Göktepe haber takibinde ısrarcı davranınca gözaltına alınmıştı. Yüzlerce insanla birlikle götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polislerin şiddetine maruz kalmıştı ve dövülerek katledilmişti.
Katledilişinin 27. yılında Göktepe, çalışma arkadaşları, ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından mezarı başında anılacak. Anma etkinliği İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’nda 8 Ocak Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
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