Gazeteci Metin Yoksu tahliye edildi

Artvin merkezli soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne giden gazeteci Metin Yoksu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Yoksu için bugün tahliye kararı çıktı.

EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

13 Haziran’da Metin Yoksu’nun evine baskın düzenlenmiş ancak Yoksu’nun o sırada evde olmaması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanamamıştı.

Kendi isteğiyle ifade vermek üzere Batman Adliyesi’ne giden gazeteci Metin Yoksu, Artvin merkezli soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkeme, Yoksu’nun tutuklanmasına karar vermişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Son olarak, kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne giden ve 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Metin Yoksu, aylık tutukluluk incelemesinde yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bugün cezaevinden tahliyesi bekleniyor.