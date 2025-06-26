Gazeteci Metin Yoksu tutuklandı

Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Ozan Cırık ile Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe, Artvin merkezli soruşturma kapsamında 13 Haziran’da gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından Artvin Adliyesine getirilen 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gazeteciler Ozan Cırık, Eylem Emel Yılmaz, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin tutuklanırken, Semra Pelek, Melisa Efe ve Ömer Bülenter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



13 Haziran’da Metin Yoksu’nun da evine baskın düzenlendi ancak Yoksu, evde olmadığı için gözaltına alınamadı.

MLSA’nın aktardığına göre, bu sabah saatlerinde kendi isteğiyle ifade vermek üzere Batman Adliyesi’ne giden gazeteci Metin Yoksu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Yoksu’nun tutuklanmasına karar verdi.

“KİMSE KALEMİNİ DÜŞÜRMESİN”

MLSA Metin Yoksu'nun mesajını paylaştı.

“Bütün savunmamda yaptığım haberleri savundum. 'Şu haberi niye yaptın?' diye tek bir soru dahi sorulmadı. Bu ülkede onuruyla, şerefiyle işçinin, emekçinin hakkını yazdım. Börtünün, böceğin, kuşun haberini yaptım. Bu yüzden tutuklandım. Leyleklerin araştırması yarım kaldı. Dicle Nehri’nin suyu kirli; oradaki balıklar her gün ölüyor. Leopar sazanı Cizre’de ölümle pençeleşiyor. Onların sesi olamayacağım tek derdim bu. Haberlerim size emanet, kimse kalemi yere düşürmesin. Görüşmek üzere."