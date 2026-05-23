Gazeteci Mirgün Cabas gözaltına alındı

İstanbul merkezli yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci Mirgün Cabas, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İLK OPERASYONDA İZMİR’DEYDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Cabas hakkında da aynı soruşturma kapsamında işlem başlatılmıştı.

Ancak Cabas’ın, hayatını kaybeden babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunması sebebiyle ilk operasyonda gözaltına alınmadığı öğrenildi.

“İSMİMİN GEÇTİĞİNİ BASINDAN ÖĞRENDİM”

Mirgün Cabas, hakkında verilen gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmayı basından öğrendiğini belirtmişti.

Cabas açıklamasında, “Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre Cabas, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.