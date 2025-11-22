Gazeteci Okay Deprem, Belarus’ta 11 gün gözaltı merkezinde tutulmuştu: ‘Belarus Devleti’nden özür bekliyorum’

Türkiye ve Rusya vatandaşı olan, her iki ülkede yaşamını sürdüren ve gazeteci Cenk Başlamış ile birlikte 2018’de kaleme aldıkları “Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider: Vladimir Vladimiroviç Putin” kitabıyla bilinen 45 yaşındaki gazeteci Okay Deprem, 2 ay önce Belarus’ta uğradığı ‘kötü muamele’ nedeniyle özür dilenmesini istiyor.

‘KÖTÜ MUAMELEYE UĞRADIM’

Rusya’yla çok iyi ilişkilere sahip olan ve Rus vatandaşlarından vize istemeyen Belarus’u daha önce defalarca ziyaret eden Deprem, ülkeye Haziran ayında Rusya pasaportuyla girdikten iki buçuk ay sonra, ev baskınıyla karşılaştı. Deprem’in anlattığına göre, kendisine bir kişiden gelen ‘uygunsuz’ fotoğrafları, o kişinin çalıştığı şirkete şikayet amacıyla göndermesi sonucu ‘şantaj’ iddiasıyla gözaltına alındı, bu sırada kötü muameleye uğradı, Türklüğe hakaret edildi. Ancak ertesi gün serbest bırakıldı ve kötü muameleyi şikayet etmek üzere Belarus İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğüne gitti. Buradan Soruşturma Komitesi adında, başka bir kurumun binasına yönlendirildi. Olaylar o noktada büyüdü.

‘11 GÜN GÖZALTINDA TUTULDUM’

Deprem, Belarus’ta yasadışı kaldığı gerekçesiyle Vatandaşlık ve Göç İdaresi’ne gönderildi ve 11 gün boyunca geçici gözaltı merkezinde tutuldu. Burada hem kendisinin hem de orada kalan insanların kötü muameleyle karşılaştığını anlattı. İlk şikayetiyle ilgili işleme konan dilekçe ise “Kötü muamele ile ilgili somut delil bulunamamıştır” dönütüyle karşılaştı.

‘BELARUS’TAN ÖZÜR BEKLİYORUM’

Geçmişte Belarus devletince muteber bir konumda olan ve Belaruslu bir vakıftan insan hakları ödülü dahi alan Deprem, şimdi, Belarus makamlarından açıklama bekliyor. Okay Deprem, “Benim beklediğim tüm moral, maddi ve diğer kayıplarımın, zararlarımın tazmin edilmesi. Belarus Devleti tarafından, İçişleri Bakanlığı ve ilgili makamlar tarafından özür dilenmesi” dedi. Deprem ayrıca, Türk yurttaşların ülkede benzer muamelelerle karşılaştığını ve bunun sistematik olabileceğini öne sürdü.