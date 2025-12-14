Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 00:34:00
Haber Merkezi
Gazeteci ve yazar Osman Çaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Osman Çaklı şahsi sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Yakın zamanda yayımlanan Yeni Nesil Çeteler kitabının da yazarı olan Osman Çaklı'nın gözaltına alınma sebebi henüz bilinmezken Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Gözaltına alınıyorum. Vatan Emniyete götürüleceğim.</p>&mdash; Osman Çaklı (@osmanckli) <a href="https://twitter.com/osmanckli/status/1999934207834095878?ref_src=twsrc%5Etfw">December 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

