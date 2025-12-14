Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

Gazeteci Osman Çaklı şahsi sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Yakın zamanda yayımlanan Yeni Nesil Çeteler kitabının da yazarı olan Osman Çaklı'nın gözaltına alınma sebebi henüz bilinmezken Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Gözaltına alınıyorum. Vatan Emniyete götürüleceğim.</p>— Osman Çaklı (@osmanckli) <a href="https://twitter.com/osmanckli/status/1999934207834095878?ref_src=twsrc%5Etfw">December 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>