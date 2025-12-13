New York Times'ın 'İstanbul depremi' analizi gündem oldu: Naci Görür'den kritik uyarı geldi!

ABD basınından The New York Times; olası büyük İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı.

Haberde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısı yapıldı.

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews'ün kaleme aldığı analizde, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında son dönemde görülen hareketliliğin büyük bir depreme yol açabileceği belirtiliyor.

Haberde, hakemli dergi Science'ta perşembe günü yayımlanan araştırmaya da gönderme yapılıyor.

Çalışmada, güçlü depremlerin Ana Marmara Fayı hattı diye adlandırılan kilitli bir bölüme doğru ilerlediğine dikkat çekiliyor.

Bunun da yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da 7,0 veya daha üzeri büyüklükte bir depreme yol açabileceği öngörüsü paylaşılıyor.

"İSTANBUL'U TRAJEDİYE HAZIRLAYACAK UNSUR İNSAN FAKTÖRÜ"

Cornell Üniversitesi'nden deprem bilimci Judith Hubbard da uyarıyor:

"İstanbul civarında meydana gelecek çok büyük bir deprem, yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birine yol açacaktır."

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Ses getiren haberin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir uyarıda bulunan Görür, "Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet döneminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini 'deprem dirençli' yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir" ifadelerini kullandı.