TRT 1'in Cuma akşamlarına damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle dikkatleri çekti. Dizinin karakterlerinden Ballı, trajik bir sonla hikayeye veda etti. Karakteri canlandıran Özge Arslan'ın diziden ayrılması ve oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımın ardından oyuncu Özge Arslan'ın yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan kimdir? Özge Arslan kaç yaşında, nereli?

TAŞACAK BU DENİZ BALLI NEDEN ÖLDÜ?

Hikayeye sonradan dahil olan ve Ballı olarak bilinen karakter, dün yayımlanan 11. bölümde Şerif Furtuna (Aytek Şayan) tarafından vurularak öldürüldü. Ballı karakterinin dizideki serüveni sona erdi.

Ancak Özge Arslan'ın diziden ayrılması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ÖZGE ARSLAN'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU: "NE KADAR KÖTÜSÜNÜZ"

Oyuncu, dizinin yayımlandığı saatlerde sosyal medya hesabından "Ne kadar kötüsünüz" yazılı bir paylaşım yaptı.

Oyuncudan henüz bu paylaşımla ilgili ikinci bir açıklama gelmedi.

ÖZGE ARSLAN KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Özge Arslan, tiyatro kökenli bir oyuncu.

1987 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Arslan, Erzurum ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı.

Özge Arslan, daha önce "Adım Farah" dizisindeki Sebide karakteriyle tanınmıştı.