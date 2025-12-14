Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı

Gazeteci Osman Çaklı şahsi sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Yakın zamanda yayımlanan Yeni Nesil Çeteler kitabının da yazarı olan Osman Çaklı'nın Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Osman Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Osman Çaklı, Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi.”

SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Osman Çaklı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gazeteci Çaklı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.