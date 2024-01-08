Gazeteci Seyhan Avşar'a soruşturma: Bakan Yardımcısı Gürlek'le ilgili haberi üzerine suçlanıyor!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:03

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:03

Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’le ilgili haberine dair hakkında soruşturma açılan gazeteci Seyhan Avşar, bugün İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Basın Suçları Bürosu’nda ifade veren Avşar hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı verilmesini isteyen savcılık, Avşar’ı mahkemeye sevk etti.

Savcılık gazeteci Avşar’ın “hakaret”, “iftira” ve “yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlarını işlediğini iddia etti.

URFİ ÇETİNKAYA’DAN GÖRÜŞME TALEBİNİ YAZMIŞTI

Halk TV'de yayınlanan haberinde Avşar, Urfi Çetinkaya'nın, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığı dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını yazmıştı.

"HERKES BİR BEDEL ÖDÜYOR"

Öte yandan gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu:

"Çok ağır faşizm koşullarından geçiyoruz. Aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler… Yani boyun eğmeyen herkes bir bedel ödüyor. Hakkımda verilen adli kontrol kararı da benim mesleğimi biat etmeden yapmamın küçük bir bedeli. Boyun eğmeden, itaat etmeden yazmaya devam…"