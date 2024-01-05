Gazeteci Seyhan Avşar: 'Polisler kapımda'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 20:05

Güncelleme: 05.01.2024 - 20:28

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

Daha sonra bir payaşım daha yapan Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu.

"GÖZ KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR"

Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz."