Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme: Koruma polisi açığa alındı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 23:34

Güncelleme: 17.06.2023 - 23:35

Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti. Aygül, sözkonusu silahlı kişilerin AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani'nin korumaları olduğunu öne sürdü.

Aygül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum."

Gazeteci Ruşen Takva, saldırıya ait görüntülere ulaştı. Takva, görüntüleri yayınladığı sosyal medya hesabında, "Gazeteci Sinan Aygül'ün bugün AKP Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından darp edildiği ana dair görüntülere ulaştık. Görüntülere göre Sinan yolda yürürken arkadan gelen şahıs ilk saldırıyı gerçekleştiriyor. Olayı görüp ayırmaya gelen yurttaşlar ise, belinde silah olan başka bir kişi tarafından olay yerinden tehdit edilerek uzaklaştırılıyor" ifadelerini yazdı.

'KENDİSİYLE ALAKASI YOK'

Begümhan Aydoğan'ın canlı yayınına katılan Sinan Aygül, şunları söyledi: "Belediye başkanı hakkında yazmaya devam edersen ölürsün dediler. Polis araya girmek isteyenlere kimliğini ve silahını gösterdi. Şahısların gözaltına alındığı bilgisi geldi. Belediye başkanı yakınlarımı arayarak kendisiyle alakası olmadığını söylemiş."

HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ortaya çıkmasının ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geylani "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygüle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

TGC'DE KINAMA

Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Aygül’e yapılan saldırıyı kınadı. Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazeteci Sinan Aygül’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yerel gazeteciler hemen her gün şiddete uğruyor. Geçen yıl Kocaeli’de Güngör Arslan’ın öldürülmesi unutuldu mu? Cezasızlığa karşı önlem almayan yetkililer saldırılardan sorumludur! Gazetecilere saldırıları durdurun!” ifadelerine yer verildi.

KORUMA POLİSİ AÇIĞA ALINDI

Mehmet Emin Geylani, Sinan Aygül’e saldıran koruma Yücel Baysali’nin açığa alındığını duyurdu. Geylani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Tatvan’da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur…” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışan Y.B isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan Polis Memuru E.K hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak Polis Memuru E.K görevden uzaklaştırılmıştı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Aygül, şunları yazmıştı: "Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin. Tatvan Belediyesi, orası babanızın çiftliği değil illa "ihaleye fesat karıştırma" dosyası mı açılması lazım..."