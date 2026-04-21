Gazeteci Tığ; haksız yere işten çıkarılma işlemine karşı hukuk zaferi kazandı ancak siyasete takıldı: İdare,mahkeme kararına uymuyor!

31 Mart 2024 seçimleri sonrası AKP yönetimine geçen Zonguldak Devrek Belediyesi’nce re’sen emekli edilen gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, mahkeme kararıyla işe iade hakkı kazanmasına karşın Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından görevine başlatılmadı.

BELEDİYE BAŞKANI İSTİNAF KARARINA UYMADI

Tığ, açtığı iade davasını kazandı. Devrek 1. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda mahkeme Tığ’ın re’sen emekli edilmesinin geçersizliğine ve işine iade edilmesine karar verdi. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. İstinaf da 12 Şubat tarihli kararında; başvuruyu esastan reddedip Tığ’ın re’sen emekli edilmesini ve işten çıkarılmasını haksız bularak görevine geri iade edilmesine hükmetti.

Ulupınar ise işe iade kararına uymayarak Tığ’ı işine başlatmadı. Bunun üzerine Tığ, Ulupınar hakkında bugün Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tığ suç duyurusunda; “Ne İş Kanunu’nda ne Toplu İş Sözleşmesi’nde (TİS) ‘Re’sen emeklilik’ diye bir işten çıkarma olgusu olmamasına rağmen, şüphelinin siyasi hırs ve hesaplarından ötürü işten çıkarıldım. Ayrıca mahkeme kararının kasten uygulanmaması, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır ve kamu otoritesine duyulan güveni zedelemektedir. Şüphelinin bu eylemleri süreklilik arz etmekte olup suç hali devam etmektedir” dedi.

‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR’

Mahkeme kararlarının bağlayıcılığının anayasanın 138. maddesi gereğince tartışmasız olup, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunluluğunun olduğunu anımsatan Tığ; “Buna rağmen şüpheli, açık ve kesin hüküm niteliğindeki yargı kararını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. Şüphelinin bu eylemi yalnızca şahsımın mağduriyetine yol açmamış olup aynı zamanda belediye/şirket bütçesinden boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı, mahkeme vekalet ücreti, yargılama masrafları gibi diğer mali yükümlülükler nedeniyle ilgili şirketin zararına da sebebiyet vermiştir. Bu zarar, doğrudan şüphelinin hukuka aykırı tutumundan kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı