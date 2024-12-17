Gazeteci Tolga Şardan ikinci kez hakim karşısında: Kararnamelerle devletin tasarrufunu gördüm

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:43

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:43

Gazeteci Tolga Şardan'ın, 31 Ekim 2023 tarihinde T24'te yayınlanan "MİT’in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var' başlıklı haberi nedeniyle, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla toplamda 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tolga Şardan ile avukatları duruşmaya katıldı.

Önceki duruşmada sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirten duruşma savcısı, Şardan'ın üzerine atılı suçlamalardan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Şardan'ın eylemini basın yoluyla gerçekleştirmiş olduğunu kaydederek, ek savunma yapması için süre verilmesini talep etti.

"DEVLETİN TASARRUFLARINI GÖRDÜM"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Tolga Şardan, "Dava konusu yazıdan sonra MİT Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı hakkımda suç duyurusunda bulunmamıştır. Soruşturma resen başlatılmıştır. Yargılama sürecim boyunca Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iki kararname yayınlamıştır. Bu kararnamelere bakınca raporla alakalı devletin tasarruflarını gördüm. Atılı suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Savcının talebi üzerine 'aleniyet' yönünden ek savunma yapan Şardan, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

AVUKATLARI UZMAN GÖRÜŞÜ SUNDU

Şardan'ın avukatlarından Özlem Günel Tekşen, müvekkili üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatını talep etti. Avukat Mustafa Gökhan Tekşen ise avukat Benan Molu tarafından hazırlanan uzman görüşünü dosyaya sunarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatları yönünden suçun unsurlarının oluşmadığını kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukat Mustafa Gökhan Tekşen'in dosyaya sunduğu uzman görüşünü incelemek için duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.