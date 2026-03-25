Gazeteci Tosun’un ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

İstanbul’da sokak ortasında öldürülen gazeteci Hakan Tosun’a ilişkin iddianame tamamlandı ve kabul edildi.

İddianamede Tosun’a ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun “maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu” belirtilen rapora atıf yapıldı.

Şüpheli A.M. ve A.Ş’nin maktule birçok defa tekme vurduğunun kamera görüntüleriyle tespit edildiğine dikkat çekilen iddianamede şüphelilerin eylemiyle maktulün ölümü arasındaki illiyet bağı bulunduğu belirtildi. İki kişinin de kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianame sonrası davanın görüleceği Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, şüpheli ifadesi, müşteki ve mağdur beyanları, teşhis tutanağı ve dosyadaki tüm deliller karşısında isnat olunan suç yönünden sanığın tutuklanmasına yeterli kuvvetli suç şüphesi bulunması ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine uygun olduğunun anlaşılmasını dikkate alarak sanıkların tutuklu yargılanmasının devamına karar verdi.