Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Yıldız Yazıcıoğlu hangi kanalda çalışıyor?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:13

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:13

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.

YILDIZ YAZICIOĞLU KİMDİR?

Yıldız Yazıcıoğlu, 1977 yılında Almanya'da doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1997'de Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak başladı. 2000 döneminde Milliyet Gazetesi’nde kent muhabirliği yaptı. Kariyerine Milliyet Gazetesinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabiri olarak devam etti. 2009 yılında ABD'ye gitti. Washington DC’de Voice of America (VOA) kuruluşunda eğitim aldı. 2012’de Türkiye'ye döndükten sonra Habertürk TV’de çalışmaya başladı. 2013 yılında istifa etti. Daha sonra ArtıBir TV’de çalıştı. BAE-Dubai merkezli Al-Arabiya TV için kritik gelişmelerde haber prodüktörü olarak çalıştı. TRT Radyo-1’de hafta içi sabah yayımlanan Gündem programına dış politika alanında değerlendirmeleriyle konuk oldu. KRT TV'de Stüdyo Ankara programında yapımcı-sunucu olarak görev alıyor.

YILDIZ YAZICIOĞLU NEREDE ÇALIŞIYOR?

Yıldız Yazıcıoğlu VOA Türkçe Ankara muhabiri olarak çalışıyor.

Cumhuriyet'in ulaştığı Yazıcıoğlu ise karşılaştığı muameleye ilişkin bir açıklama yapmak istemediğini söyledi. Ancak MHP'nin hışmına uğrayan Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.

VOA Türkçe'de 7 Mayıs 2015 tarihinde "MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesajlar" başlığıyla yayımlanan haberde Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "AKP’de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum. Milli Görüş’ten gömlek değişirdi, demokrat muhafazakar oldu. Şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor" diyerek eleştiriyor.