Gazeteci Zafer Arapkirli'nin davası ertelendi: 'Ortada suç yok, bu siyasi bir yargılama'

BirGün yazarı Zafer Arapkirli, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ile çok sayıda gazeteci ve avukat izledi. Kaboğlu aynı zamanda Arapkirli’nin avukatları arasında da yer aldı.

“SUÇ YOK, SUSTURMA GİRİŞİMİ VAR”

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Zafer Arapkirli, uzun bir savunma yaparak iddiaları reddetti.

Yargılamanın siyasi nitelik taşıdığını belirten Arapkirli, ihbarı “rejim yanlısı bir muhbirin asılsız ithamı” olarak nitelendirdi.

“Burada ihbar ve şikayet üzerine bir yargılama var” diyen Arapkirli, “Ortada bir suç yok. Siyasi bir yargılamadan ve her siyasi yargılamada olduğu gibi, bir ‘susturma, sindirme çabası’ndan söz edebiliriz sadece” ifadelerini kullandı.

“HUKUK FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ BİLE SUÇ OLMADIĞINI BİLİR”

İddianameye konu paylaşımda yer alan “kötü senarist” ifadesinin dahi suç oluşturmayacağını belirten Arapkirli, “Davaya konu olan Twitter paylaşımında adı geçen ‘Kötü bir senaristsin’ ifadesini, bir gün başka herhangi biri, Cumhurbaşkanı Recep Bey'e hitaben bile kullansa, suç teşkil etmeyeceğini, bırakınız savcı ya da yargıç olmayı, hukuk fakültesi birinci sınıf birinci sömestr ögrencisi bile takdir edebilir” dedi.

“BU KÜRSÜDE GERÇEK SUÇLULAR OLMALIYDI”

Arapkirli, savunmasının devamında ülkenin temel sorunlarına değinerek, “Bu sanık kürsüsünün gerçek suçlularca işgal edilmesi gerekirken ben işgal ediyorum. Bırakın gidip işimizi yapalım. Benim yerim, stüdyodaki yayın masam. Burası değil” diye ekledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından duruşma 13 Ocak 2026’ya 10.50’ye ertelendi. Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Arapkirli’nin avukatlarının Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu’na müzekkere yazılması talebini ise reddetti.