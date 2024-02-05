Gazetecilerden tutuklu gazeteci Süleyman Gençel için eylem

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:55

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:55

İzmir'in A3 Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, geçtiğimiz cuma günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezanın Yargıtay tarafından onanması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençel'in tutuklanmasına tepki gösteren İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) çağrısıyla Hasan Tahsin Anıtı önünde eylem düzenledi. Eyleme İGC Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

“GAZETECİLER HALKIN GERÇEKLERİ BİLMESİNİN TEMİNATIDIR”

İGC Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, Süleyman Gençel'e yönelik haksız bir tutuklama ile karşı karşıya olduklarını ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Gazetecilerin halkın gerçekleri bilmesinin teminatı olduğunun altını çizen Gappi, "Gazeteciler halkın haber alma, halkın gerçekleri bilmesinin teminatıdır. Halkımız bilmeki ki, artık sizler için mücadele ederken çok ama çok zorlanıyoruz. Doğruları yazdıkça gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsiz kalıyor, cezalandırılıyoruz. Bazıları basın sadece onların istediklerini yazsın, onların gerçeklerine hizmet etsin istiyor. Bizler bir avuç gazeteci de kalsak hizmet etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“GENÇEL YALNIZ DEĞİLDİR”

İçişleri Bakanlığı'na seslenen Gappi, "İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Burada bir yanlış var. Yanlış kişiyi tutukladınız. Azılı suç örgütünün lideri Süleyman Gençel’i öldürmek için beni tuttular derken, sizler niçin azmettireni sorgulamıyorsunuz. Üstelik hakaret etti diyerek gazeteciyi tutukluyorsunuz. Bu işin arkasında kimse durmamalıdır. Aksi takdirde tarih bizleri mücadele eden, sizleri ise katillerin, vicdansızların arkasında duranlar olarak yazacaktır" diye konuştu.

Süleyman Gençel'in bir an önce serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Dilek Gappi, ''Süleyman Gençel yalnız değildir. Bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi.