Gazetecilerden 'İBB finanse ediyor' paylaşımlarına suç duyurusu

Gazeteciler Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, Akşam gazetesinin Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un finanse ettiğine ilişkin haber ve paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazeteciler Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, Akşam gazetesinde yer alan haklarındaki "İBB'yle para trafiği" iddiasına yönelik suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Hüseyin Ersöz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, yasadışı yollarla ele geçirildiği düşünülen HTS/Baz İstasyonu verileri üzerinden, gerçek dışı ve manipülatif bilgileri yayan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması talep edildi.

HEDEF GÖSTERİLEN GAZETECİLERDEN SUÇ DUYURUSU

Gazetecilerin avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya paylaşımında söz konusu suç duyurusuna ilişkin, “Şikayet dilekçemizde, yasadışı yollarla ele geçirildiğini düşündüğümüz HTS/Baz İstasyonu verileri üzerinden, gerçekdışı ve manüpülatif bilgileri yayan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmasını talep ettik. Dilekçede bu konunun sadece gazeteci müvekkilerimizin değil, tüm vatandaşların Hukuk Güvenliği’ni ilgilendiren bir boyutunun olduğuna da vurgu yaptık” dedi.