Gazeteciyi öldüresiye döven saldırgan kendisini böyle savundu: Cumhurbaşkanına hakaret etti

Yayınlanma: 22.06.2023 - 20:57

Güncelleme: 22.06.2023 - 20:57

Bitlis Tatvan’da, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani hakkında belediye taşınmazlarının satışı ile ilgili ciddi usulsüzlük iddiaları olduğunu kaleme almasının ardından sokak ortasında ağır biçimde darp edilen Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’e saldıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

T24'in haberine göre, Geylani’nin akrabası ve koruması olduğu belirtilen, kamera görüntülerinde Aygül’e saldırdığı açık biçimde görülen Yücel Baysalı ifadesinde, “Araç bekliyorduk. ‘O… çocukları. Sizin de Tayyip’in de sonu gelecek’ dedi. Bu yüzden kavga çıktı” dedi. Baysalı Aygül’ü darp ederken vatandaşların araya girmesini silah göstererek engelleyen polis Engin Kaplan da aynı ifadeyi tekrarladı ve Aygül’ün kendilerine saldırdığını öne sürdü. Kaplan, ayırmaya gelenleri, “Sinan Sinan” diye geldikleri için kavgaya karışacaklarını ve olayın büyüyeceğini düşünerek uzaklaştırdığını iddia etti. Her iki isim, olayla Tatvan Belediye Başkanı’nın en ufak ilgisi olmadığının altını özellikle çizdi. Tanıklar ise her iki ismin Aygül’e, “Bir daha belediye başkanına laf atarsan sonu böyle olur” dediklerini anlattı.

Aygül’e pusu kurarak darbeden Baysalı ile çevredekilerin yardım etmelerini engelleyen polis Kaplan, Tatvan Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmıştı. Her iki ismin savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ'

Yücel Baysalı, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

“Hastane önünde araç bekliyorduk. Bu sırada sadece sosyal medya üzerinden tanıdığım Sinan Aygül, “O… çocukları. Sizin de Tayyip’in de sonu gelecek” dedi. Elini yere uzatarak bir şeyler aradı. Bana atacak sandım. Kızgınlıkla kafasına vurdum. Birbirimizi darp ettik. Tabure üzerinde bulduğu cam şişe ile kafama vurdu. Ben de yerden bulduğum sopayla vurdum. Tabure bularak sırtıma attı. Hakaret ve tehditte bulunmadım. “Bir daha belediye başkanına laf atarsan sonu böyle olur’ demedim.

ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gerçekleşen bu olayda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin haberi yoktur. Bizi azmettirdiğini müşteki söylese de böyle bir durum yoktur. Olay tamamen bana hakaretinden dolayı gerçekleşmiştir. Şikayetçiyim.”

Baysalı, hakimlik ifadesinde ise Aygül’ün kafasına vurduğu iddiasını reddetti.

'OLAYIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİĞİNİ' İDDİA ETTİ

Polis Engin Kaplan da ifadesinde Baysalı ile paralel ifadeler kullandı. Kaplan, Aygül’ün kendilerine, “O… çocukları. Sizin de Tayyip’in de sonu gelecek” dediğini, elini yere atarak bir şeyler aradığını, saldıracağını düşündüklerini söyledi. Kaplan, “Baysalı, kendini korumak amacıyla Aygül’e vurdu. Aygül’ün şişe ile Baysalı’nın kafasına vurduğunu gördüm. O’nun sopa ile Aygül’e vurduğunu görmedim. Aygül, tabureyi fırlattı ve elime çarptı… Kavga ederlerken vatandaşlar gelmeye başladı. ‘Sinan Sinan’ diye geldikleri için de yakınları olduğunu düşündüm ve onları uzaklaştırmaya çalıştım. Bunu yapmaktaki amacım, olayın büyümesini önlemekti. Baysalı’nın Aygül’ü darp edebilmesi için yapmadım. Tatvan Belediye Başkanı’nın gelişen bu olay ile ilgisi yoktur. Aygül’den beni yaraladığı, hakaret ve tehdit ettiği için şikayetçiyim” dedi.