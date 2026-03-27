Gazetemiz Cumhuriyet, dizi dekorunun tarihi eser olarak müzeye kaldırmasını gündeme getirmişti: Tarihe saygısızlık Meclis’e taşındı!

CHP İzmir Milletvekili ve Kültür ve Turizm Politika Başkanı Seda Kâya Ösen; gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği dizi dekorunun tarihi eser olarak tescillenip, müzeye kaldırılması skandalını Meclis gündemine taşıdı. “Mesele artık sadece bir hata değil; bilimin yerine ideolojik kurgunun konulduğu bir düzen meselesidir” diyen CHP’li Ösen, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Gazetemiz Cumhuriyet; TRT’de 2021-2022 yılları arasında yayımlanan “Tozkoparan İskender” dizisinde “Menzil taşı” olarak geçen ahşaptan yapılma dizi dekorunun İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 26 Şubat 2025’te tarihi eser olarak tescillenip, İstanbul İslam Eserleri Müzesi’ne kaldırıldığını haberleştirerek; tarihe saygısızlığın belgesini gündeme getirdi.

CHP’Lİ ÖSEN MECLİS’E TAŞIDI

CHP İzmir Milletvekili ve Kültür ve Turizm Politika Başkanı Seda Kâya Ösen ise tarihe saygısızlığı Meclis gündemine taşıdı. Ösen; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Soru önergesinde gazetemiz Cumhuriyet’in haberini anımsatan Ösen; “Yaşanan bu durum, tescil sürecinin hangi bilimsel kriterlere ve incelemelere dayandığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Kamu kaynaklarının ve kültürel mirasın doğru yönetilmesi açısından, tescil kararının bilimsel dayanaklarının açıklanması ve kararın geçerliliği ile denetim mekanizmalarının şeffaflaştırılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

BAKAN ERSOY’A SORULAR

Ösen, Bakan Ersoy’a şu sorulları yöneltti: “Tarihi eser olarak tescil edilen ‘menzil taşı’na hangi araştırma ve inceleme sonuçlarına dayanarak bu nitelik kazandırıldı? Taşa bu niteliği veren uzmanlar hakkında bir soruşturma açıldı mı? Akademik tespitler ışığında, kurulun tescil kararının geçerliliği ve denetim mekanizmaları nasıl değerlendirilmekte? Müzede yürütülen koruma ve konservasyon uygulamaları hangi standartlara göre planlandı ve uygulandı?”

‘LİYAKATİN YERİNİ SADAKAT ALDI’

CHP’li Ösen, ayrıca sosyal medya hesabından Cumhuriyet’in haberini alıntılayarak; “Kalifiye personel diye göreve getirilenlerin, bir dizi dekorunu tarihi eser diye tescilleyip müzeye kaldırdığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu, TRT dizilerindeki tarih çarpıtmalarının ötesinde, kamusal kurumların nasıl işlediğine dair ciddi bir sorunu ortaya koyuyor. Mesele artık sadece bir hata değil; liyakatin yerini sadakatin aldığı, bilimin yerine ideolojik kurgunun konulduğu bir düzen meselesidir. Devlet kurumları gerçeği korumak yerine kurguyu tescilliyorsa, sorgulanması gereken yalnızca bir dizi değil, o anlayışın kendisidir” paylaşımında bulundu.