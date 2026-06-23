Gazetemiz eski yazarı Arcayürek yitirilişinin 11’inci yıldönümünde gömütü başında anıldı: ‘Cumhuriyetimiz Cüneyt gibi gazetecilere muhtaç’

Türk basınının duayen ismi, gazetemiz Cumhuriyet’in eski yazarı Cüneyt Arcayürek, yitirilişinin 11’inci yılında Ankara Gölbaşı’nda bulunan gömütü başında yapılan törenle anıldı.

Törene, Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker; gazetemiz Cumhuriyet’in yazarı Mustafa Balbay, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve meslektaşları katıldı.

‘YAKIN TARİHİN PEK ÇOK OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ YAZDI’

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir; “Cüneyt ağabeyin, meslektaşlarının örnek aldığı çok yönlü ve başarılı kalemiyle Türkiye’nin yakın tarihi içinde pek çok siyasal olayın iç yüzünü kamuoyuna duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün dahi hafızalarımızdan silinmeyen Johnson’un Mektubu ve Kıbrıs Barış Harekâtı'yla ilgili yazıları, onun mesleğine verdiği değerin Türk basın tarihindeki unutulmaz örneklerinden sadece birkaçıdır” dedi.

‘MESLEĞİNDE FİKRİ TAKİBİ HİÇ BIRAKMADI’

Gazetemiz Cumhuriyet’in yazarı Mustafa Balbay; “Arcayürek ayakta öldü. Mesleğiyle birlikte yaşadı, mesleğiyle birlikte öldü. Cüneyt ağabey hastaneye giderken demişti ki; ‘Balbay, bu gidiş biraz dönüşü zor bir gidiş.’ ‘Yok ağabey, daha yapacağımız çok iş var’ dedim. ‘Yedek bir yazı bırakıyorum’ dedi. Düşünün, hastaneye yatacak, yoğun bakıma girecek, ‘Yedek yazı bırakıyorum, onu kullanırsınız, sonrasına bakarız’ dedi. Böylesine mesleğine düşkün bir insandı. Arcayürek, yakın dostlukları olsa bile iktidarlara, iktidar sahiplerine hep kafa tuttu, hiç çanak tutmadı ve mesleğinde fikri takibi hiç bırakmadı” ifadelerini kullandı.

‘CÜNEYT’İ OKURSANIZ YAKIN TARİHİMİZİ ÖĞRENİRSİNİZ’

Cüneyt Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek ise “Gidene kadar hep yazdı. Onun için gençlerin onun siyasi tarih kitaplarını okumaları şart. Yoksa Türkiye’yi bilmezsiniz” dedi. Törende konuşan İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de “Gençlerin yakın tarihimizi bilmeleri lazım ama düzgün yakın tarihimizi bilmek Cüneyt'i okumak demek. Cüneyt’i okursanız yakın tarihimizi öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü cumhuriyetimiz hem gençlere muhtaç hem de Cüneyt gibi gazetecilere muhtaç” dedi.