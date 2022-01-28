Barış Terkoğlu, SADAT'ın TSK'ye yönelik tehdit unsuru oluşturan maddeleri sıraladı

28 Ocak 2022 Cuma, 19:10

SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 28 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. Şirketin kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler yer alıyor.

SADAT'ın kurucusu ise 1996 yılında irticai faaliyetlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, SADAT'ın TSK'ye yönelik oluşturduğu tehditleri ve geçmişte gerçekleşen yapılanmalarının ayrıntılarını, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

''SADAT, TSK'NİN ALTINA AÇILMIŞ OYUKLARDAN BİR TANESİ''

SADAT'ın TSK'ye yönelik bir tehdit olduğunu belirten Terkoğlu, ''TSK, sadece son on yılda, ya da son yirmi yılda değil; çok uzun zamandır saldırı altında bir ordu. Ordular dış düşmanla mücadele ederler ama TSK içeride de irticai güçlerin hedefinde. Çünkü FETÖ de din istismarı yapan bir örgütlenmeydi. Bu yapılar, TSK'nin temsil etmiş olduğu aydınlanma değerlerini kendilerine engel olarak gördüler'' ifadelerini kullandı.

SADAT'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TSK'ye yönelik açılmış oyuklardan bir tanesi olduğunu ifade eden Terkoğlu sözlerine şu şekilde son verdi:

''Siz TSK'ye Suudi Arabasitan'ın, Katar'ın, Yemen'in ordusu ol derseniz, TSK'nin genleriyle oynarsınız. Türkiye bir hukuk devleti olsa, SADAT diye bir oluşum olamaz.''