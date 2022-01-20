SADAT eğitmeni yurt dışı kamplarını anlattı

Uzun adı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan, askeri alanda danışmanlık hizmeti verdiğini ileri süren SADAT ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında, gazeteciler Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar’ın kaleme aldığı Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan “Gölge Ordu – SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabı üzerine SADAT’ın kamplarında eğitim veren Önder Akgün ile konuştu.

Erkin'e konuşan eski SAT komandosu Akgün, “Sonuna kadar Atatürkçü olan, Cumhuriyet taraftarı insanlarız. Ben emekli binbaşı rütbesinde çalıştığım için çok da fazla bir para kazanmıyorum. İki çocuğum var ve gelen teklifleri değerlendiriyorum” dedi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

-SADAT mı sizi buldu siz mi SADAT'ı buldunuz?

Güvenlik firmasında poligon atış öğretmenliği yapıyordum. İstanbul'a geldiğimde o firmada çalışıyordum. Fakat o firmayla yolları ayırınca bana SADAT'tan “Özel Kuvvetler eğitim kitabı” yazmam yönünde teklif geldi. Ben de haftada iki gün danışmanlık verdim.

-Özel Kuvvetler eğitim kitapçığını hazırlayan ya da destek veren sizdiniz.

Evet, destek veren diyebilirsiniz. Amerika'yı keşfetmiyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ama ben tutup da gerilla harbi kitabı yazmıyorum. Bunları ayıralım. Ben SAT'tayken de kitap yazdım.

-Atatürkçüyüm diyorsunuz, aileden gelen çizginiz olduğunuzu söylüyorsunuz. SADAT'ın düşünce yapısı ortada. Neden eğitim verdiniz? Burada çelişki yok mu? Mehdi gelecek diyen bir kurucuları var vs…

Sözcü gazetesi okuduğum için yazınızı gördüm.

Peki burada çelişki yok mu? Tartışmaların odağındaki bir kurum. Sizi bu durum etkilemedi mi?

Güzel bir soru bu. Hayaller var bir de gerçekler var. Etkiledi tabi, etkilemez mi? Ama… Bir oğlum var işi yok daha, kızım annesinde kalıyor. Geleceklerini düzenlemek zorundayım. İstanbul'daki iş ortamını biliyorsunuz. Seçme şansınız yok. 54 yaşında elinizde CV ile dolaşamazsınız. Bodyguard olamam ki! Bilgim ve birikimi var! Dolayısıyla siz kendi çizginizi koruduğunuz sürece işinizi yaparsınız. Para kazanmak için yaptığım bir iş.

Akgün, Caner Taşpınar ile Ersin Eroğlu'nun kaleme aldığı "Gölge Ordu, SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor" kitabında yyımlanan fotoğraflarda ellerinde silah dahi olmadığını söyledi. Akgün'ün ifadesine göre fotoğraflar, "çeviklik parkuru"nda çekildi.