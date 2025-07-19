Gazetemiz yazarı, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i kaybettik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5'inci Genel Başkanı ve deneyimli gazeteci, yazar Altan Öymen hayatını kaybetti.

93 yaşındaki Öymen, kaptığı virüs enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Öymen, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Öymen 6 hafta öncesinde de başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Florence Nightingale Hastanesi, yoğun bakımda olan Altan Öymen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiği ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğu kaydedildi.

Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Altan Öymen için ilk tören pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek. Meclisteki törenin ardından CHP Genel Merkezi'nde bir anma düzenlenecek. Salı günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN GENEL BAŞKANIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in yaşamını yitirmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad olsun.

Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

CHP'Lİ BAŞARIR MECLİS'TE DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda Altan Öymen'in ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Genel başkanımız, değerimiz, Altan Öymen'in vefat haberini aldık. Çok değerli bir devlet adamıydı. Bakanlık yaptığı, genel başkanlık yaptığı dönemde çok önemli hizmetler yaptığı bu ülkeye. Gazeteci olarak çok önemli hizmetler verdi. Acımız büyük. Grup olarak çok üzgünüz. Ülkemize, partimize, üyelerimize sabır diliyorum."

EMİR: CUMHURİYET'E ADANMIŞ KOCA BİR ÇINARI KAYBETTİK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Öymen'in ölümü üzerine X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönem Genel Başkanımız, kıymetli parti büyüğümüz, duruşuyla, söylemleriyle, usta gazeteci kalemiyle hepimize örnek olan Altan Öymen’i kaybettik. Sadece bir siyasetçiyi değil, Cumhuriyet’e adanmış koca bir çınarı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Partimizin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun."

IŞIK KANSU: GAZETECİLİK SİMGESİ

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Öymen'in ardından şu satırları kaleme aldı:

"Altan ağabeyi, gazeteciliğe başladığımız ilk yıllarda ANKA Ajansı yöneticisi olarak tanıdık. Bir parlak gazetecilik simgesiydi bizler için. Uğur Mumcu ile birlikte dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel'in gerçekleştirdiği hayali ihracat (suntadan mobilya ihracatı dosyası) yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı.

12 Eylül darbesinin hemen ertesinde gazetemizin kucaklayıcı geleneği gereği, Cumhuriyet'te yazılar yazmaya başladı. Cumhuriyet'in Konur Sokak'taki küçücük bürosunda hem birlikte çalıştık, hem de deneyimlerinden yararlandık. O büroda, işler bittikten sonra her akşamüstü Sofu Baba'nın (İdare Müdürümüz Sofu Tuğrul) odasında kıran kırana tavla maçları olurdu. Altan ağabey gazetecilikte üstün yeteneklerine karşın tavlada pek iyi değildi doğrusu. Kazandığına pek raslanmazdı.

Aileden CHP'li Altan ağabey, partinin yeniden toparlanma sürecinde üstlendiği önemli bir işlev de, bütünleştirici bir genel başkanlık görevi yapmasıydı.

Hoşgörülü, sakin kişiliği, yazılarına çoğunluk nesnel bakış açısı olarak yansırdı. Ömrünün son günlerine değin hem gazeteciliği, hem siyaseti aynı çerçeve içinde sürdürdü. En son onu toplum Saraçhane'de adaletsizliklere karşı yapılan büyük eylemlerde gördü. Gelecek güzel günler için el sallıyordu yüzbinlere.

Gerisinde tutarlı bir yaşam bırakarak aramızdan ayrıldı Altan ağabey. Işıklar içinde uyusun."

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Onur Öymen amcasının oğludur. Bilsay Kuruç halasının oğludur. Altan Öymen'in babası Trabzonlu, annesi ise Boluludur. Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı.

1980'li ve 90'lı yıllarda gazetecilik görevine devam eden Öymen, 1980-82 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde yazar olarak çalıştı. 1982'de Milliyet'e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Uzun yıllar Radikal gazetesinde köşe yazıları yazdı.

SİYASİ YAŞAMI

1950 yılında üniversiteden arkadaşları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu. Aktif siyasete 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı.1977 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.

1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı. 1999 Türkiye genel seçimleri'nin ardından partisi CHP'nin meclis dışında kalmasıya genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Kurultayda yeniden aday olan eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi. Genel Başkanlık seçimi çekişmeli geçti ve üç tur halinde cereyan etti. Üçüncü turun sonucunda seçimi Deniz Baykal kazandı.

ÖZEL YAŞAMI

Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır. Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olan Aysel Gönül Öymen 23 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.

ALTAN ÖYMEN'İN ESERLERİ

1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu)

2002 - Bir Dönem Bir Çocuk

2004 - Değişim Yılları

2008 - Öfkeli Yıllar

2013 - ... Ve İhtilal

2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti (dört cilt)

2018 - 01 Adana - 80'lı Yıllarda ADANA