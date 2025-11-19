Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat dava açmıştı... Mahkemeden Elif Şafak kararı: 'İntihal var'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin kararında, Elif Şafak’ın 2002 yılında yayınlanan Bit Palas romanının 1990 yılında yayınlanan Sinek Sarayı kitabından yaptığı intihalin “esinlemenin ötesinde” olduğunu, olay örgüsü, karakterler ve kurgu benzerliklerinin bilirkişi raporuyla sabit bulunduğunu belirtildi. İstinaf talebi reddedilerek, mahkemenin davacıya maddi–manevi tazminat ödenmesine yönelik kararı yerinde bulundu.

'EMEĞİN HAKKI ER GEÇ YERİNİ BULUYOR'

Karar sonrası X hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "Emeğin, fikrî mülkiyetin ve telif hakkının korunmasına katkı sağlayan bu karar nedeniyle mutluyum. Bu sonucu, haklarını savunan tüm yazarlar adına da önemli görüyorum. Yıllar önce kaleme aldığım Sinek Sarayı’nın gölgesini taşıyan satırların artık resmen intihal olarak tespit edildiği bugün ilan edilmiş oldu. Emeğin hakkı er geç yerini buluyor" ifadelerini kullandı.