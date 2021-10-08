Gazetemiz yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay, Denizli Kitap Fuarı’nda
Denizli'de kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı. Gazetemiz yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay, fuarda okurlarıyla buluşacak.
Denizli'de geçen yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. 7-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Cumhuriyet Kitapları da yerini alacak.
Gazetemiz yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay, 9 Ekim cumartesi günü saat 15.00'te okurlarıyla buluşacak.
Denizli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Denizli Kitap Fuarı'nın ilki 2018 yılında düzenlenmişti. 8 Ekim’de kapılarını açan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Fuar, 17 Ekim’de sona erecek. Gerçekleştirildiği ilk günden bu yana büyük ilgi gören fuara bu yıl 350 yazar ile 250 yayınevi katılacak.
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