Gazetemize destek sürüyor: ‘Cumhuriyet gazetesi bir kültürdür’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan “Cumhuriyet imecesi”ne destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.



Okurlarımızdan gelen istek üzerine 29 Ekim’e uzatılan kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli: Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli yeri olan medya kuruluşlarından biri. Bir gelenektir, kültürdür. İlhan Selçukların emanetidir. Cumhuriyet gazetesi okumaya, okutmaya sonuna kadar devam edeceğiz.



Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi: Cumhuriyet, ülkenin karanlık dönemlerinde halkın sesi, vicdanı olmuştur.



Cumhuriyet’e sahip çıkmak yalnız gazeteye değil demokrasiye sahip çıkmak demektir. Ülkemizin sosyal demokratlarını Cumhuriyet’e desteğe, dayanışmaya ve her gün bir Cumhuriyet almaya davet ediyoruz.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006

4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX