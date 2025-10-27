Gazetemize destek sürüyor: ‘Cumhuriyet gazetesi bir kültürdür’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan “Cumhuriyet imecesi”ne destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.
Okurlarımızdan gelen istek üzerine 29 Ekim’e uzatılan kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:
Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli: Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli yeri olan medya kuruluşlarından biri. Bir gelenektir, kültürdür. İlhan Selçukların emanetidir. Cumhuriyet gazetesi okumaya, okutmaya sonuna kadar devam edeceğiz.
Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi: Cumhuriyet, ülkenin karanlık dönemlerinde halkın sesi, vicdanı olmuştur.
Cumhuriyet’e sahip çıkmak yalnız gazeteye değil demokrasiye sahip çıkmak demektir. Ülkemizin sosyal demokratlarını Cumhuriyet’e desteğe, dayanışmaya ve her gün bir Cumhuriyet almaya davet ediyoruz.
Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.
