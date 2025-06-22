Gazetemizin başyazarı İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u yitirişimizin 15. yılı: ‘Bıraktıkları izler silinmez’

Cumhuriyetin vicdanı Aydınlanma çınarları gazetemizin eski imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk ile kardeşi ve karikatürist Turhan Selçuk’un yaşamlarını yitirişlerinin 15’inci yıldönümlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki gömütleri başında anıldı.

Aydınlanma çınarlarının anma töreninde Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu üyesi Osman Gölcük, Cumhuriyet Gazetesi Genel İdare Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Cumhuriyet Ankara Temsilciliği İdare Müdürü Mahmut Soyer, gazetemizin yazarlarından Mustafa Balbay, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mediha Selmanpakoğlu, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Togay Yılmaz, Genel Sağlık-İş Kırıkkale İl Temsilcisi Çağlar Erdem, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sare Mıhçıoğlu, avukat İsmail Sami Çakmak, Ankara, İstanbul ve Avonos CUMOK katıldı.

'DÜNYA TANIYORDU'

Anma programında konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim; Selçuk kardeşlerin dünyada tanındığını vurgulayarak “Fazla söze gerek yok; çünkü onlar dünyanın saygı duyduğu gazeteci ve karikatüristti” ifadelerini kullandı. Başkan Kaim’in ardından konuşan Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk “Selçuk kardeşler hepimize çok sayıda aydınlatıcı yazılar, karikatürler bıraktılar, zamansız yapıtlar ürettiler. Gelecek kuşakları da aydınlatmayı sürdürecek. Yaşamları boyunca hep birlikte adaletsizliğe, haksızlığa karşı durdular. Politik görüşlerinden en amansız zamanda bile ödün vermediler. Bıraktıkları izleri o kadar güçlü ki hiçbir zaman silinmez” dedi.

'İLHAN SELÇUK ZOR OLANI BAŞARDI'

Yazarımız Balbay ise “Dün akşam İlhan Selçuk’la yaşamımızı düşündüm. Bugünü nasıl yazardı, onu düşündüm. Bir defa İlhan Selçuk, ne sadece kendi ülkesiyle ilgilendi ne de küresel siyasete odaklandı. İlhan Selçuk küresel baktı, ülkesel düşündü. Bugün olsaydı; İlhan Selçuk İranİsrail savaşı hakkında ‘Yerde açlık, gökte silah yarışı’ derdi. İlhan Selçuk siyasetin tam göbeğinde; ama siyaset üstü bir konumdaydı. Bir ülkeyi aydınlatmak, yönetmekten zordur. İlhan Selçuk zor olanı seçti ve başardı, bize büyük bir miras bıraktı” ifadelerini kullandı. Türkiye’de insanların umutsuzluğa kapıldığını vurgulayan Balbay; “İlhan ve Turhan Selçuk bize çok şeyi öğretti ama iki şeyi öğretmedi: Umutsuzluk ve karamsarlık... Onların bize öğrettiği ve bizim devraldığımız Mustafa Kemal aydınlanması var, bu sönmeyecek. Ağaç fırtınaya kökleriyle direnir. İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk bizim köklerimiz, toprağımız da Anadolu. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamış, hep aydınlar, ozanlar yetiştirmiş Anadolu... Onlar Anadolu’dan ve insanından esinlendiler” dedi. Balbay, gazetemiz Cumhuriyet’in aydınların buluştuğu bir kale olduğunu belirterek yönetimi ve çalışanlarıyla aydınlanma mücadelesinin sürdürüldüğünü söyledi.

'AYDINLANMAYA MİRAS'

Anmada son konuşmayı ise Ankara CUMOK Sözcüsü Nejdet Özer yaptı. İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un Aydınlanmada büyük bir miras bıraktığını vurgulayan Özer; gazetemiz Cumhuriyet’in yazarlarından Emre Kongar’ın önceki günkü Selçuk kardeşler hakkındaki yazısını okudu. Konuşmaların ardından törene katılanlara Hacıbektaş Belediyesi’nce İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un anısına lokma dağıtıldı.