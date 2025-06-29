Gazetemizin kurucu başyazarı Yunus Nadi, 80. ölüm yıldönümünde anıldı: Devrimci ruhu yaşıyor

Yunus Nadi’nin tarihe adını “Milli Mücadele ve devrimin gazetecisi” olarak yazdırdığını belirten Mine Esen, “Kurtuluştan kuruluşa giden yolda, İstanbul’dan Anadolu’ya parça parça götürülen matbaayla bu zorlu mücadelenin halka, dünyaya duyurulmasında Nadi’nin çok büyük katkısı vardır” dedi. Nadi’nin aynı zamanda “Devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olması” için yapılan değişiklik önergesini Meclis’e getiren Anayasa Komisyonu başkanı olduğunu da anımsattı. Esen, “Atatürk ilkelerinin, aydınlanmanın izinden ayrılmayan usta kalem Nadi’yi özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün de Cumhuriyet gazetesi olarak 101 yaşında ilk günkü gibi ilkelerimizin izinde yola devam ediyoruz. Baskılara boyun eğmeden en iyi bildiğimiz işi; bağımsız, doğru, ilkeli habercilik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DEVRİMCİ VE DEVLET ADAMI’

“Burada büyük bir devrimciyi ve devlet adamını anıyoruz” diyen Miyase İlknur, “Yunus Nadi Türk basınında yalnızca yazı yazan değil, aynı zamanda fikirlerinin yaşama geçmesi için de mücadele vermiş ve bedel ödemiş bir aydın kişilikti” dedi. “Nadi’nin hem gazeteci hem de milletvekili olarak Türkiye’nin çağdaşlaşma mücadelesinde öncü kişiliklerden olduğunu vurgulayan İlknur, “Devrimci ruhu, onu Türkiye’nin en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk ile yol arkadaşı yaptı. Bugün, gazetesi 101 yıldır ayakta kalan tek gazeteci Nadi’dir, onun önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.

‘ÖNEMİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ’

Basın özgürlüğünün ve bağımsız gazeteciliğin öneminin bugünlerde daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Osman Gölcük, sözlerine şöyle devam etti: “Hem Türkiye Cumhuriyeti hem Cumhuriyet gazetesi için büyük katkıları bulunan Yunus Nadi’yi saygıyla anıyoruz. Onun bize miras bıraktığı değerler ve emanet ettiği kuruma, ilkelerinden taviz vermeden sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

DEVRİMİN TEREDDÜTSÜZ SAVUNUCUSU

Yunus Nadi’nin temelden bir gazeteci ve Kuvayı Milliyeci” olduğunu belirten gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun, “Nadi, Anadolu’da Milli Mücadele başlamadan önce İstanbul’da çıkardığı Yenigün gazetesi ile Kuvayı Milliye’yi destekleyen yazılar yayımlıyordu. 16 Mart 1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisi emperyalistler tarafından işgal edilince duraksamadan Anadolu’ya geçti” dedi.

Nadi’nin Anadolu’da Yenigün adını alan gazetesiyle Milli Mücadele’nin sesi olmaya devam ettiğini söyleyen Coşkun, şöyle konuştu: “Yunus Nadi, Mustafa Kemal’in yol arkadaşı ve devrimin tereddütsüz savunucusuydu. Cumhuriyetin ilanından sonra da Atatürk’ün isteğiyle İstanbul’da rejimi rejimin adıyla savunan gazeteyi çıkararak mücadelesine devam etti. Cumhuriyet gazetesi 101 yıldır ‘Laik çağdaş toplum’ hedefi ve Aydınlanma ilkelerinden ödün vermeden yaşamını sürdürmektedir. Sürdürecektir. Gazetemizin kurucusunu 80. ölüm yıldönümünde saygıyla anarken çalışanlar olarak Atatürk ve demokrasi yolundaki mücadelemizi sürdürüyoruz.