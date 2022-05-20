Gazetemizin yazarı Mustafa Ekmekçi’yi anıyoruz

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Ekmekçi, uzun yıllar gazetemizin “Ankara Notları” adlı köşesinde yazdı. Emekçilerin sesini gündeme getiren Ekmekçi, kalemini hep haktan ve hukuktan yana kullandı. Özellikle Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla da hafızalarda yer edindi. Yazarlar Rahmi Yıldırım, Niyazi Altunya ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Ekmekçi’yi Cumhuriyet’e anlattı.

Bugün Ekmekçi’nin gömütü başında olacaklarını söyleyen Atıcı, “Mustafa Ekmekçi, Köy Enstitülerinin gücünü, felsefesini ilk anlayan gazetecilerden biridir. Gazetecilik yaşamı boyunca köşesini zaman zaman bu konuya ayırdı. Köy Enstitülü öğretmenlere yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurdu. Köy Enstitülerinin dostudur. Enstitülü öğretmenler, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nı kurmaya karar verdiklerinde, kamuoyuna duyurma işini yine Mustafa Ekmekçi üstlendi. Her aşamayı köşesine taşıdı ve vakfın kuruluşuna büyük katkı sağladı. Büyük ve etkili bir gazeteciydi” ifadelerini kullandı.

"HERKESE EŞİTTİ"

Ekmekçi adını hep bir gülümsemeyle andığını söyleyen Rahmi Yıldırım ise “Mustafa Ağabey cumhurbaşkanından en sade vatandaşa kadar herkese eşit mesafedeydi. Olaylara bir gazeteci duyarlılığıyla bakardı. Meslektaşları arasında sade, beyefendi, nazik kişiliğiyle bilinirdi. Hakikatin sadık bir izleyicisiydi ve bu hakikat kimin lehine olursa olsun yolundan şaşmazdı” ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALINIRDI"

Niyazi Altunya da “Ekmekçi benim dostumdu. Başı dara giren herkes onu bulurdu. Biz bir sürü konuyu ona danışırdık ve sayesinde pek çok konu gündeme gelirdi. Benim için çok ayrı bir yeri vardı. Öğretmen olmadığı halde çoğu arkadaşımız onu öğretmen zannederdi, herkes onu örnek alırdı. Onu özlüyorum” sözleriyle Ekmekçi’yi andı. Ekmekçi’nin ölüm yıldönümü için bugün saat 12.00’de Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anma düzenlenecek.